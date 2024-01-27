На Украине подтвердили подлинность российского списка для обмена 24 января

В сообщении координационного штаба в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) говорится, что все 65 украинских военных, указанных в списке, действительно должны были вернуться на Украину в рамках запланированного обмена.
Как сообщила пресс-служба украинского штаба, родственники военных, указанных в списке, ознакомились с видеоматериалами, представленными российской стороной. На опубликованных фрагментах с места крушения Ил-76 они «не нашли особых признаков, которые указывали бы на их родственников», отмечается в сообщении штаба.
В день крушения самолета главред телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список из 65 человек. Она утверждает, что этот список был одобрен украинской стороной за три дня до запланированного обмена.
Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. По версии российских ведомств, самолет летел к российско-украинской границе для совершения обмена и был сбит украинскими военными. На борту Ил-76 находились 65 украинских пленных, трое российских сопровождающих и шесть членов экипажа. Все находящиеся на борту люди погибли.