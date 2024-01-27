ВСУ выпустили 15 снарядов за сутки по Белгородской области

В субботу губернатор опубликовал в своем Telegram-канале сводку о нанесенных ударах по региону за 26 января. За отчетный день украинскими военными были атакованы 4 населенных пункта в четырех приграничных районах. В двух были атаки беспилотниками, в двух — с помощью артиллерии. Больше всего обстрелу подверглось село Новая Таволжанка в Шебекинском округе (11 снарядов).
«В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Сподарюшино — зафиксировано 4 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 3 минометных снаряда и 8 гранатометных выстрелов», — написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе в селе Соловьёвка был сбит украинский беспилотник. В Борисовском районе окраину хутора Лозовая Рудка атаковал дрон-камикадзе.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.