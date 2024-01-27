ВСУ выпустили 15 снарядов за сутки по Белгородской области

В субботу губернатор опубликовал в своем Telegram-канале сводку о нанесенных ударах по региону за 26 января. За отчетный день украинскими военными были атакованы 4 населенных пункта в четырех приграничных районах. В двух были атаки беспилотниками, в двух — с помощью артиллерии. Больше всего обстрелу подверглось село Новая Таволжанка в Шебекинском округе (11 снарядов).