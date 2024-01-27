За какие уголовные преступления чаще всего судят в Узбекистане? Верховный суд отчитался о работе в 2023 году

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В прошлом году уголовные суды рассмотрели свыше 58 тысяч дел, более 17 тысяч граждан были посажены. Самые распространенные преступления 2023 года — взятки, мошенничество, кражи, нарушения ПДД, хранение наркотиков и другие, сообщает корреспондент Podrobno.uz.