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За какие уголовные преступления чаще всего судят в Узбекистане? Верховный суд отчитался о работе в 2023 году

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В прошлом году уголовные суды рассмотрели свыше 58 тысяч дел, более 17 тысяч граждан были посажены. Самые распространенные преступления 2023 года — взятки, мошенничество, кражи, нарушения ПДД, хранение наркотиков и другие, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По данным пресс-службы Верховного суда, в 2023 году суды по уголовным делам рассмотрели 58,4 тысячи дел в отношении 73 797 лиц и оправдали 1 244 граждан.

Из 55 763 осужденных только 17 396 граждан были лишены свободы. В отношении 37 077 назначены другие виды наказаний, 1 290 — осуждены условно.

«В числе осужденных почти 50 тысяч мужчин, 6,5 тысяч женщин, 21 тысяча молодых людей (в том числе почти 2 тысячи несовершеннолетних) и 2 тысячи лиц старше 60 лет», — говорится в сообщении Верховного суда.

В числе самых частотных уголовных дел прошлого года:

  • мошенничество,
  • дача взятки,
  • нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств,
  • кражи, хищения путем присвоения или растраты,
  • незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта,
  • изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование,
  • умышленные легкие телесные повреждения, умышленные средней тяжести телесные повреждения, хулиганство.

Благодаря практике примирения почти 15 тысяч граждан были освобождены от уголовной ответственности, а в отношении 8,6 тысячи лиц, возместивших нанесенный материальный ущерб, назначены наказания, не связанные с лишением свободы.

На основании гарантийных писем 272 гражданам, в числе которых — молодые люди и женщины, назначены наказания, не связанные с лишением свободы.