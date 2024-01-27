За какие уголовные преступления чаще всего судят в Узбекистане? Верховный суд отчитался о работе в 2023 году

По данным пресс-службы Верховного суда, в 2023 году суды по уголовным делам рассмотрели 58,4 тысячи дел в отношении 73 797 лиц и оправдали 1 244 граждан.
Из 55 763 осужденных только 17 396 граждан были лишены свободы. В отношении 37 077 назначены другие виды наказаний, 1 290 — осуждены условно.
«В числе осужденных почти 50 тысяч мужчин, 6,5 тысяч женщин, 21 тысяча молодых людей (в том числе почти 2 тысячи несовершеннолетних) и 2 тысячи лиц старше 60 лет», — говорится в сообщении Верховного суда.
В числе самых частотных уголовных дел прошлого года:
- мошенничество,
- дача взятки,
- нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств,
- кражи, хищения путем присвоения или растраты,
- незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта,
- изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование,
- умышленные легкие телесные повреждения, умышленные средней тяжести телесные повреждения, хулиганство.
Благодаря практике примирения почти 15 тысяч граждан были освобождены от уголовной ответственности, а в отношении 8,6 тысячи лиц, возместивших нанесенный материальный ущерб, назначены наказания, не связанные с лишением свободы.
На основании гарантийных писем 272 гражданам, в числе которых — молодые люди и женщины, назначены наказания, не связанные с лишением свободы.