В Волгоградской области в сгоревшем доме погиб 3-летний мальчик

Утром 27 января в Волгоградской области случилась трагедия. При пожаре в частном доме в хуторе Ляпичев Калачевского района погиб 3-летний мальчик.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 8.56. Горела кровля дома размером 12 на 12 метров по всей площади. Пожарные 70-й части ликвидировали огонь в 10.34.
Из горящего дома смогла выбраться 17-летняя девочка. Сейчас решается вопрос о ее госпитализации. К сожалению, погиб ее маленький брат. Известно, что матери в момент пожара дома не было.
По факту ЧП следователи завели уголовное дело.
— В настоящее время следователи СКР приступили к осмотру места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего. По окончании осмотра будет назначен ряд экспертиз, — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.