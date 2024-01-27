В Татарстане полиция проверяет информацию об избиении участника СВО

Ранее Telegram-каналы, в частности Readovka, сообщили, что в Альметьевске два молодых человека избили ветерана СВО в одном из ночных клубов, где он работал. По данным издания, мужчину, воевавшего на Донбассе с 2014 года и вернувшегося домой из-за тяжелого ранения, «забили толпой» и сломали три ребра.