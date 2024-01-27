В Татарстане полиция проверяет информацию об избиении участника СВО

КАЗАНЬ, 27 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку сообщения об избиении в Альметьевске участника СВО местными жителями, сообщает МВД по Татарстану в Telegram-канале.
Ранее Telegram-каналы, в частности Readovka, сообщили, что в Альметьевске два молодых человека избили ветерана СВО в одном из ночных клубов, где он работал. По данным издания, мужчину, воевавшего на Донбассе с 2014 года и вернувшегося домой из-за тяжелого ранения, «забили толпой» и сломали три ребра.
«В Татарстане сотрудниками полиции проводится проверка по факту инцидента с участником СВО. 4 января в полицию Альметьевска поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним обратился местный житель 1988 гола рождения с травмами», — говорится в сообщении.
По данному факту сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. МВД отмечает, что по окончании проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
В свою очередь, прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил надзорному ведомству взять на особый контроль проверку данного инцидента в Альметьевске.