В Татарстане задержали шесть поездов дальнего следования из-за непогоды

В Татарстане задержали шесть поездов дальнего следования и один пригородный. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
Задержка поездов в среднем составила два часа. В этот список вошли рейсы № 108 Волгоград-Нижневартовск, № 111 Круглое Поле-Москва, № 56 Москва-Екатеринбург, № 378 Казань-Новый Уренгой, № 76 Симферополь-Омск, № 25 Ижевск-Москва.
Кроме того, на час 48 минут задерживается пригородный поезд № 6372 сообщением Кизнер-Ижевск.
Напомним, поезда из Казани в Ульяновск благодаря модернизации будут ходить быстрее.