Дарью Трепову отправят в женскую колонию в Ульяновке под Петербургом

Эта исправительная колония находится примерно в 30 минутах езды от дома, где прописана Трепова. Здесь содержат женщин, осужденных за убийство, воровство и мошенничество. В колонии есть швейный цех, где выпускают одежду в том числе для структур МВД, МЧС и Минобороны, а также открыто производство изделий из пластмассы (кошачьи лотки, автоаптечки и прочее). На территории есть храм Святителя Чудотворца Николая Мирликийского.