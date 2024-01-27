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Дарью Трепову отправят в женскую колонию в Ульяновке под Петербургом

Здесь она будет шить одежду для МВД и Минобороны РФ.

Дарью Трепову*, осужденную на 27 лет лишения свободы за теракт и убийство Владлена Татарского, планируют этапировать в женскую колонию N2, расположенную в посёлке Ульяновка (бывшее Саблино) Тосненского района Ленинградской области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на свои источники.

Эта исправительная колония находится примерно в 30 минутах езды от дома, где прописана Трепова. Здесь содержат женщин, осужденных за убийство, воровство и мошенничество. В колонии есть швейный цех, где выпускают одежду в том числе для структур МВД, МЧС и Минобороны, а также открыто производство изделий из пластмассы (кошачьи лотки, автоаптечки и прочее). На территории есть храм Святителя Чудотворца Николая Мирликийского.

Впрочем, пока Трепова будет находится в СИЗО «Лефортово», до момента обжалования адвокатом вынесенного приговора.

Рассматривается также вариант этапирования Треповой в женскую ИК-5 в Можайске.

Напомним, что Трепова получила 27 лет лишения свободы по совокупности трех статей УК РФ — терроризм, перевозка взрывчатых веществ и подделка документов. Это самый длительный срок, который получала женщина за всю историю современной России. В результате взрыва в кафе Петербурга был убит военкор Владлен Татарский, травмы и инвалидность различной степени получили еще 52 человека.

*Росфинмониторинг внёс Дарью Трепову в перечень экстремистов и террористов.