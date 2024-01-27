Дончанка четыре месяца ухаживала за мёртвой сестрой, считая её живой

Жительница города Шахты Ростовской области на протяжении четырёх месяцев ухаживала за мертвой сестрой, считая, что та жива. Об этом сообщает сетевое издание «КВУ Шахты».
«В октябре прошлого года умершая перестала появляться на лестничной клетке, в общем дворе. На вопросы соседей отвечала сестра. Говорила, что та заболела и она ухаживает за больной», — сообщает издание.
Ситуация разрешилась 16 января: в квартире прорвало трубу, поэтому внутрь пришли сантехник и сосед. Именно последний справился о состоянии большой женщины.
«Сестра сообщила, что она болеет настолько сильно, что не двигается. Ее приходится мыть, кормить и поить. Мария пригласила мужчину в комнату. Зайдя в спальню, мужчина был шокирован — на кровати лежал мумифицированный труп женщины», — сообщает местное издание.
Мужчина вышел из квартиры, после чего вызвал полицию и скорую помощь. По версии «КВУ Шахты», смерть не была насильственной, а сестру умершей отправили в психиатрическую больницу.
В пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося назначена проверка, проводится экспертиза.