Дончанка четыре месяца ухаживала за мёртвой сестрой, считая её живой

«Сестра сообщила, что она болеет настолько сильно, что не двигается. Ее приходится мыть, кормить и поить. Мария пригласила мужчину в комнату. Зайдя в спальню, мужчина был шокирован — на кровати лежал мумифицированный труп женщины», — сообщает местное издание.