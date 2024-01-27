Ледоход повредил плавучий причал на набережной в Гвардейске

Ледоход повредил плавучий причал на набережной реки в Гвардейске. Об этом сообщается в группе «Башни Востока» в социальной сети «ВКонтакте».
«Стихия привела причальную инфраструктуру Гвардейска в негодность. Нужен полностью стационарный причал, и в замке Тапиау его планируется запустить к турсезону», — говорится в публикации.
Из-за ледокола часть оказалась разрушена часть пристани напротив замка Тапиау. Инфраструктуру использовали для водных прогулок.
Плавучий причал в Гвардейске появился в 2016 году. Стоимость конструкции составила около миллиона рублей.
В 2023 году рядом с замком Тапиау начали строить стационарный причал. Инвестор уже заказал речной трамвай для прогулок из Калининграда в Гвардейск. Судно рассчитано на 30 пассажиров. Его планируют запустить к лету 2024 года.