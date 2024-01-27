В Ростове-на-Дону пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв — РИА Новости. Пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре Ростова-на-Дону, на месте было обнаружено тело одной погибшей, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области в Telegram.