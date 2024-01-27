В Ростове-на-Дону пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв — РИА Новости. Пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре Ростова-на-Дону, на месте было обнаружено тело одной погибшей, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области в Telegram.
Пожар произошел рано утром в субботу в многоквартирном доме на улице Шаумяна, 30. Горела квартира на пятом этаже дома.
«Звенья газодымозащитной службы эвакуировали 48 жильцов, 22 человека спасли — их спускали по автолестнице», — сказал представитель ведомства.
Пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров. На месте обнаружили тело женщины.
К тушению привлекались 13 единиц техники и более 40 спасателей МЧС России.