На трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП пострадали пять человек

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, в субботу на 71-м километре автодороги «Екатеринбург — Тюмень» водитель автомашины Daewoo Nubira при обгоне столкнулся со встречным автомобилем «Лада Ларгус», который от удара отбросило на движущийся позади автомобиль Infiniti, после чего он съехал в кювет.