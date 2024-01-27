На трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП пострадали пять человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Пять человек госпитализированы в результате столкновения трех автомобилей на трассе Екатеринбург — Тюмень, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
По данным Госавтоинспекции Свердловской области, в субботу на 71-м километре автодороги «Екатеринбург — Тюмень» водитель автомашины Daewoo Nubira при обгоне столкнулся со встречным автомобилем «Лада Ларгус», который от удара отбросило на движущийся позади автомобиль Infiniti, после чего он съехал в кювет.
«После первичного осмотра пятеро взрослых пострадавших направлены в Богдановичскую Центральную районную больницу. На данный момент трое пациентов находятся в отделении реанимации с тяжелыми травмами. Один пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести. Еще одного участника ДТП в настоящее время оперируют врачи», — говорится в сообщении.