Режим ЧС ввели в хуторе на Кубани из-за залповых ливней

Режим ЧС ввели в поселке на Кубани из-за залповых ливней. Из-за дождя под воду ушли придомовые территории в хуторе Трудобеликовском. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красноармейского района.
Отмечается, что режим чрезвычайной ситуации действует с 14:00 субботы, 27 января. Он введен для ликвидации последствий разгула стихии в хуторе.
Там на месте сформирован оперштаб. Его возглавил глава района Юрий Васин. В самом хуторе круглосуточно дежурят спасатели. Они следят за метеорологической ситуацией и откачивают воду с подтопленных территорий.