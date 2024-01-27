Ажар Гиният высказалась об избиении водителя скорой помощи в Караганде

«Как известно, сотрудники скорой медицинской помощи работают в круглосуточном режиме. От их оперативного реагирования зависит жизнь и здоровье человека. Но не всегда наши граждане понимают, в каких тяжелых условиях работают наши фельдшеры и водители “103”. К сожалению, подобные случаи агрессии, нападения на работников скорой помощи не редкость, и они требуют наказания для виновников по всей строгости закона. Благодаря своевременному реагированию руководства областного управления здравоохранения совместно с департаментом полиции личность нападавшего гражданина была установлена. Считаю, что подобные насильственные действия в отношении медработников, и в особенности сотрудников скорой помощи, совершенно недопустимы и должны жестко пресекаться как на уровне правоохранительных органов, так и получать порицание в обществе», — заявила Ажар Гиният.