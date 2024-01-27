Село Новая Таволжанка второй раз за день подверглось атаке

Всего на село сбросили четыре взрывных устройства. В результате первого взрыва частное домовладение получило повреждения — выбиты стекла, посечены фасад и забор. Второй взрыв повредил легковой автомобиль. Третье устройство не сдетонировало, упав на еще одну машину. Четвертый снаряд тоже упал на автомобиль, машина загорелась. «Оперативные службы и саперная группа в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — добавил глава региона.
За пару часов до этого Новая Таволжанка также подверглась атаке — Вооруженные силы Украины обстреляли село. Пострадавших не было, но три частных домовладения получили повреждения — в них выбило окна, оказались посечены кровли, заборы, гараж и теплица. Один автомобиль получил повреждения.
Село Новая Таволжанка находится в 800 м от границы России с Харьковской областью Украины.
Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов на их территории.