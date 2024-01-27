Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Алматы (видео)

По первому случаю в ДП Алматинской области сообщили, что авария случилась на 26 км автодороги Алматы — Усть-Каменогорск. По предварительным данным, водитель JAC, не справившись с управлением, допустил столкновение со стоящей автомашиной, которая от удара совершила наезд на двух пешеходов. С места происшествия оба пострадавших были госпитализированы в больницу. Одного из них пришлось вытаскивать из-под машины.