Умерла актриса Вера Молчанова

«Коллектив Театра на Покровке выражает соболезнование родным и близким Веры Васильевны. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», — рассказали в учреждении.
«Она была одной из первых, кого Сергей Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра», — рассказали в театре.
Молчанова также снималась в кино и сериалах, впервые она дебютировала на экранах в биографической драме «Софья Перовская», которая вышла в 1967 г.
Она также была задействована в работах «Воспитанница», «След», «Закон и порядок», «Кодекс чести», «Закрытая школа», «Карпов», «Лютый», «Пятая стража», «Конец света», «Сильное желание», «И снова здравствуйте!» и др.