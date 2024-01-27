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Умерла актриса Вера Молчанова

Советская и российская актриса театра и кино Вера Молчанова умерла 26 января на 82 году жизни, сообщается на сайте Театра на Покровке.
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Источник: Reuters

«Коллектив Театра на Покровке выражает соболезнование родным и близким Веры Васильевны. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», — рассказали в учреждении.

Вера Молчанова родилась 25 января 1943 г. в Тульской области. Окончила ВТУ им. Щепкина, а в 1962 г. была принята в труппу Московского драматического театра им. Станиславского. В Московском театре комедии, позднее переименованном в Театр на Покровке, актриса работала с 1967 г.

«Она была одной из первых, кого Сергей Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра», — рассказали в театре.

Молчанова также снималась в кино и сериалах, впервые она дебютировала на экранах в биографической драме «Софья Перовская», которая вышла в 1967 г.

Она также была задействована в работах «Воспитанница», «След», «Закон и порядок», «Кодекс чести», «Закрытая школа», «Карпов», «Лютый», «Пятая стража», «Конец света», «Сильное желание», «И снова здравствуйте!» и др.

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