Названа возможная причина нападения на журналистку «Известий»

Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова является лауреатом различных наград — в прошлом году ей присудили премию правительства России в области СМИ за профессионализм и мужество, проявленные при освещении спецоперации на Украине. В 2022 году она вошла в число 20 лауреатов — военных корреспондентов, освещающих события на новых территориях РФ. Журналистка активно работала в Херсонской области: она одна из немногих представителей СМИ, которые освещали ситуацию в Херсоне при эвакуации оттуда мирных жителей.