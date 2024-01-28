В Приморье 18-летний парень украл украшение стоимостью в 200 тысяч рублей

18-летний парень из Находки украл из чужой квартиры золотую цепочку стоимостью в 200 тысяч рублей. 45-летний владелец квартиры обнаружил пропажу, когда вернулся из командировки. Сначала подозрения упали на родного сына, ведь он все это время жил здесь, но юноша утверждал, что украшение не трогал. Выяснилось, что воришку в дом впустила знакомая парня, которую он приглашал в гости, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».