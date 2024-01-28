В Приморье 18-летний парень украл украшение стоимостью в 200 тысяч рублей

18-летний парень из Находки украл из чужой квартиры золотую цепочку стоимостью в 200 тысяч рублей. 45-летний владелец квартиры обнаружил пропажу, когда вернулся из командировки. Сначала подозрения упали на родного сына, ведь он все это время жил здесь, но юноша утверждал, что украшение не трогал. Выяснилось, что воришку в дом впустила знакомая парня, которую он приглашал в гости, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
На допросе девушка рассказала, что пока сын потерпевшего спал, она пригласила в дом друга. Парень оценил не только гостеприимство, но и убранство квартиры. Незаметно стащил ценную вещь и поспешил уйти.
Молодой человек признался в содеянном. Он рассказал, что заложил золотую цепь в ломбард, где украшение оценили в 120 700 рублей. Деньги он потратил на себя. Теперь ему предстоит ответить перед законом, а цепь из ломбарда забрали полицейские и вернут истинному владельцу.