«Солнцепеки» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ под Купянском

«Расчеты ТОС-1А “Солнцепек” группировки войск “Запад” на Купянском направлении нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ. Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 километра», — рассказали в ведомстве.
По данным министерства, на этом направлении подразделения войск РХБЗ группировки «Запад» в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» поддерживают действия наземной группировки войск.
Стрельба идет с использованием современных программных систем топогеодезической привязки.
Накануне в Минобороны сообщили, что за сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении около 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.