Жителя Красноярска будут судить за инсценировку угона автомобиля

У его семьи есть два дачных участка в Емельяновском районе неподалеку друг от друга. Любитель пьяной езды решил спрятать на одном из них свою «ласточку». Но не на своем, чтобы точно не нашли, а на даче сына. А затем заявил в полицию об угоне. Он посчитал, что автомобиль не найдут и не арестуют, и он будет под рукой.