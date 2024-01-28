Жителя Красноярска будут судить за инсценировку угона автомобиля

Пожилой житель Красноярска попался пьяным за рулем ВАЗ-2101. За это суд приговорил 63-летнего мужчину к двумстам часов обязательных работ с лишением права управления автомобилем на два года. Он должен был прийти к приставам и отдать машину под арест. Перспектива стать пешеходом нарушителя совсем не устраивала, и он придумал «гениальный» план, как этого избежать.
У его семьи есть два дачных участка в Емельяновском районе неподалеку друг от друга. Любитель пьяной езды решил спрятать на одном из них свою «ласточку». Но не на своем, чтобы точно не нашли, а на даче сына. А затем заявил в полицию об угоне. Он посчитал, что автомобиль не найдут и не арестуют, и он будет под рукой.
Но «сломать систему» не удалось. Полицейские быстро выяснили, что никакого угона было. Теперь «предприимчивому» красноярцу грозит до двух лет лишения свободы за ложный донос уже по уголовной статье. Наказание за то, что он разъезжал по улицам нетрезвым, тоже никто не отменял.