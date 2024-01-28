В Волгограде второклассница погибла во время игры с ремнем от пальто

Источник в экстренных службах рассказал, что девочка осталась одна в квартире. Во время игры с ремнем несовершеннолетняя случайно запуталась в нем.
Вернувшиеся домой родители нашли ребенка рядом со шкафом, на котором висела веревка. Предварительная причина смерти — асфиксия. Точную назовут судмедэксперты позже. Следователи также приступили к работе.
Пока не совсем понятно, зачем ученица второго класса хотела залезть на шкаф. Именно в этот момент и произошла трагедия.
Отмечается, что школьница и раньше делала что-то подобное. Взрослые не препятствовали, так как не думали, что всё может закончиться столь печально.