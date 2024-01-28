В российском городе рухнула стена аварийного жилого дома, под угрозой весь подъезд. Версии властей и жильцов расходятся

В то же время в беседе с «Известиями» жители дома утверждают, что альтернативное жилье им не предоставляли с самого начала признания здания аварийным. Одна из жительниц рассказала, что ей сказали ждать расселения до 2025 года. По ее словам, здание уже давно находилось в аварийном состоянии. В подвале текла вода, а с первого до третьего этажа сыпалась штукатурка, иногда отваливались целые кирпичи.