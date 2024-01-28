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«Гелендваген» взорвался во дворе жилого дома в Караганде (видео)

Вчера утром в одном из дворов Караганды загорелся припаркованный Mercedes-Benz G 500. Под воздействием открытого огня в машине взорвалось газовое оборудование, сообщает издание Ekaraganda.kz.
«Гелендваген» взорвался во дворе жилого дома в Караганде (видео)
Источник: instagram.com/in_da_krg

Сообщается, что инцидент произошел вчера рано утром около жилого дома по улице Гапеева в Караганде.

По данным ДЧС региона, от высокой температуры был поврежден стоящий рядом Volkswagen Passat.

"Вблизи дома произошло горение сгораемых частей в моторном отсеке, панели приборов и обшивки салона автомашины Mercedes-Benz G 500 на общей площади 4 квадратных метра.

До прибытия службы пожаротушения произошел хлопок газовоздушной смеси от газового оборудования, установленного в автомашине Mercedes-Benz G 500. Предварительная причина пожара — открытый источник огня", — сообщили в ведомстве.

Пожар ликвидирован в 04:19 часов. Жертв и пострадавших нет.

Позже в соцсетях появилось видео со сгоревшим авто. Оно было опубликовано в Instagram-сообществе in_da_krg.

По информации на сайте «Электронного правительства», при пожаре в автомобиле или общественном транспорте необходимо:

  • немедленно сообщить водителю о возгорании;
  • остановить машину, выключите двигатель, поставить на тормоз;
  • покинуть машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;
  • постараться потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;
  • при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);
  • отойти подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.