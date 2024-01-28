В Витебске автокран без водителя врезался в остановку с пешеходами

Также опубликовали видео происшествия, на котором видно, как неуправляемый автокран съезжает с уклона на перекресток. С проезжей части он съезжает на тротуар с автобусной остановкой, где пешеходы ожидают транспорт, и сносит ее. Затем кран продолжает движение, пересекает дорогу и останавливается на противоположной стороне. За секунды до этого там проезжает троллейбус. Чудом в аварии никто не пострадал.