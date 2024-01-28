В Витебске автокран без водителя врезался в остановку с пешеходами

В Витебске кран без водителя скатился с корки и снес остановку, сообщил телеграм-канал «ГАИ Витебщины» УВД Витебского облисполкома.
ДТП с автокраном произошло в областном центре 27 января около 09.00 часов.
— У витебской Ратуши кран без водителя скатился с горки и снес остановку, — передал телеграм-канал.
Также опубликовали видео происшествия, на котором видно, как неуправляемый автокран съезжает с уклона на перекресток. С проезжей части он съезжает на тротуар с автобусной остановкой, где пешеходы ожидают транспорт, и сносит ее. Затем кран продолжает движение, пересекает дорогу и останавливается на противоположной стороне. За секунды до этого там проезжает троллейбус. Чудом в аварии никто не пострадал.
— Водитель автокрана сказал, что приехал на объект и "на минутку выскочил из кабины. При этом, по его словам, ручной тормоз автокрана был затянут, — добавили в пресс-службе.