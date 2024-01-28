Стали известны подробности страшного пожара под Волгоградом

28 января в МЧС Волгоградской области рассказали подробности страшного пожара в Котово, унесшего жизнь женщины и ее дочери. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, ЧП случилось вечером в Котово. Очевидцы позвонили в экстренные службы в 21.40 часов. Горела одна из квартир многоэтажного дома на улице 60 лет ВЛКСМ. Пламя охватило площадь более 40 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь за полчаса.