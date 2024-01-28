«Мне позвонила дочь, рыдала, говорила, что у неё разодрана губа, не может чётко говорить, она стала виновницей ДТП и срочно нужны деньги»: Почему жители Молдовы массово становятся жертвами мошенников

Телефонные мошенники проявили свои криминальные таланты ещё в те времена, когда первые аппараты проводной связи были редкостью. Правда, преступники были не настолько изощрёнными, но прогресс сделал своё дело.
Уже несколько десятилетий существует форма мошенничества, которую полицейские условно назвали «Родственник попал в ДТП». Этой теме был посвящён сюжет в когда-то популярном сериале «Улицы разбитых фонарей». И мы все удивлялись: как можно попасть в такую нелепую ситуацию? Разводят, как лохов.
Так вот, не зарекайтесь, спокойно относиться к подобному могут только люди со стальными нервами. Своим незавидным опытом общения с мошенниками с корреспондентом «КП» в Молдове поделилась жительница Кишинёва Иванна Шолковская. Она до сих пор не может поверить тому, что чуть не стала жертвой преступной схемы.
— Я уже делилась своей историей и продолжаю всем рассказывать о том, что произошло, ведь я никогда не думала, что могу попасться на удочку преступников, — рассказывает Иванна. — Это случилось в тот день, когда в Кишинёве проходил саммит, транспорт практически не ходил. Вдруг на домашний телефон позвонила моя дочь и сообщила, что она стала виновницей ДТП. Я сначала усомнилась, что это она, но она рыдала, говорила, что у неё разодрана губа, и поэтому она не может чётко говорить, а ещё у неё сломаны рёбра. Естественно, я называла её по имени, а когда она назвала меня мамулечкой, сомнения начали рассеиваться. Мой ребёнок попал в беду! Якобы моя дочь слёзно просила помочь, потому что из-за неё в больницу попала женщина, которой нужна срочная операция. Кроме того, деньги необходимы, чтобы на мою дочь не заводили уголовное дело. Она сказала, что находится в Больнице скорой помощи, но приезжать не стоит, там много полиции. Меня многое настораживало и голос мнимой дочери, и то, что, когда я начала задавать вопросы трубку взяла якобы старший следователь управления — Екатерина Викторовна. Она сообщила, что нарушена статья 264/3, грозит минимум 3 года. На вопрос, почему дочь не звонит со своего телефона, мне сказали, что он разбился. Потом мне сообщили, что мою Марину повезли на операцию. «Следователь» уточнила, что родители сбитой женщины согласны не заводить уголовное дело, но нужны деньги, номер телефона этих людей мне давать отказались. Мошенники попросили 10 тыс. долларов, но, когда поняли, что у нас таких денег сказали, что сначала можно дать часть.
Весь разговор передать невозможно, он был долгим. Преступники нагнетали ситуацию, эмоциональный градус повышался. Иванна с мужем, с которым она говорила по мобильному, уже начали обсуждать, у кого взять денег взаймы. Но когда муж приехал домой и позвонил дочке, та ответила и была крайне удивлена, что родители волнуются о ней. Семейный бюджет не пострадал, но истерика у матери не проходила долго, нервный стресс был глубоким. Страдания психологического плана оценить сложно. Уже потом, анализируя ситуацию, женщина поняла, что в этом разговоре было очень много нестыковок, но в тот момент чувства преобладали над разумом.
Иванна также рассказала, что за неделю до этого мошенники звонили её соседке Раисе, но дома был её сын и сказал, чтобы она положила трубку. Несколько дней назад, соседке опять позвонили. Но теперь преступники общались от имени сестры, которая живёт в Приднестровье. Схема та же: «сестра» говорила, что перебегала дорогу в неположенном месте и стала причиной ДТП.
— У Раисы, действительно, живёт сестра в Приднестровье, — уточняет Иванна. — Но на этот раз преступники называли соседку по имени, знали, как зовут её сестру и её покойного мужа. Откуда? Неужели мошенники совершенствуют свои методы и действительно прослушивают наши телефоны? Или они узнают информацию о нас из социальных сетей? Ведь мы порой много чего рассказываем о себе. А может они научились использовать в преступных целях искусственный интеллект. Кто знает?
Таких ситуаций, в которую попала Иванна, уже не десятки — сотни! Преступников вычисляют, сажают, но на их место приходят новые, более подготовленные.
— Схема «Родственник попал в ДТП» существует уже много лет, — комментирует ситуацию старший офицер секции розыска информационных преступлений УВД мун. Кишинёв Вадим Бурля. — И на каждого преступника находится своя жертва. В интернете можно найти телефонные справочники. Как правило в течение дня обзванивается одна зона — несколько рядом стоящих домов. Где-то кто-то и попадётся на удочку. Конечно, не все реагируют на такие звонки, но мошенникам достаточно, чтобы откликнулись хотя бы 10 человек из 100−200 пробных вариантов. Поскольку действует не одна, а несколько группировок в одну и ту же квартиру с разным временным интервалом могут позвонить несколько раз. Как правило, используется одна схема, но методы могут отличаться.
— Какие суммы вымогаются у граждан?
— От 3 до 10 тысяч, иногда больше. Преступники во время беседы прощупывают, какую сумму готова заплатить потенциальная жертва, чтобы уберечь близкого человека от беды.
— Почему телефонных мошенников сложно вычислить?
— Как правило, руководители таких группировок находятся за пределами Молдовы, мы предполагаем где расположены эти колл-центры, но это всё-таки не наша территория. Когда звонят с колл-центра, может высветиться телефонный код любой страны. В Молдове, в основном, удаётся задерживать только исполнителей, которые приезжают за деньгами. Обычно курьеры знают, что они являются частью преступной группировки и осознанно идут на преступление.
— Кто-то сразу бросает трубку, а кто-то всё-таки слушает, что говорят. Почему?
— Большую роль играет фактор внезапности ну и конечно, психологическое воздействие. Среди мошенников много хороших психологов. Когда человек находится в стрессе, он не может адекватно оценивать ситуацию, не слышит очевидного, совершает ошибки. Самая уязвимая категория — это люди уважаемого возраста, которые переживают за детей и внуков.
— Удаётся ли им вернуть свои деньги?
— Не всегда, курьеры быстро заметают следы. А некоторые пенсионеры просто стесняются обращаться в полицию. Сложно признать, что тебя так легко обвели вокруг пальца.
— Что нужно делать в таких ситуациях?
— В первую очередь, попробовать дозвониться тому человеку, о котором идёт речь, но не паниковать, если он не ответил сразу. Возможно, по стечению обстоятельств у него просто разрядился телефон. Также следует знать, что всех пострадавших в ДТП привозят в Институт скорой медицинской помощи, где экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно. Можно туда позвонить и спросить, находится ли там ваш родственник. Но когда все номера телефонов по причине стресса, вылетают из памяти, просто набирайте 112 — этот номер легко запоминается. И не бойтесь. Ни один сотрудник полиции не будет рисковать своей репутацией и участвовать в подобных преступных схемах.
Телефонное мошенничество, конечно, никуда не денется, разве что перейдёт со стационарных аппаратов на мобильные устройства. Плюс ноутбуки и стационарные компьютеры, оснащённые интернетом — вот где разгул для мошенников-интеллектуалов ну или аферистов. Мы живём в эпоху, когда интернет может стать не только источником знания и возможностью развития социального общения, но и орудием преступления. Это уже другая, не менее поучительная история.