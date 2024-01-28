«Мне позвонила дочь, рыдала, говорила, что у неё разодрана губа, не может чётко говорить, она стала виновницей ДТП и срочно нужны деньги»: Почему жители Молдовы массово становятся жертвами мошенников

— Я уже делилась своей историей и продолжаю всем рассказывать о том, что произошло, ведь я никогда не думала, что могу попасться на удочку преступников, — рассказывает Иванна. — Это случилось в тот день, когда в Кишинёве проходил саммит, транспорт практически не ходил. Вдруг на домашний телефон позвонила моя дочь и сообщила, что она стала виновницей ДТП. Я сначала усомнилась, что это она, но она рыдала, говорила, что у неё разодрана губа, и поэтому она не может чётко говорить, а ещё у неё сломаны рёбра. Естественно, я называла её по имени, а когда она назвала меня мамулечкой, сомнения начали рассеиваться. Мой ребёнок попал в беду! Якобы моя дочь слёзно просила помочь, потому что из-за неё в больницу попала женщина, которой нужна срочная операция. Кроме того, деньги необходимы, чтобы на мою дочь не заводили уголовное дело. Она сказала, что находится в Больнице скорой помощи, но приезжать не стоит, там много полиции. Меня многое настораживало и голос мнимой дочери, и то, что, когда я начала задавать вопросы трубку взяла якобы старший следователь управления — Екатерина Викторовна. Она сообщила, что нарушена статья 264/3, грозит минимум 3 года. На вопрос, почему дочь не звонит со своего телефона, мне сказали, что он разбился. Потом мне сообщили, что мою Марину повезли на операцию. «Следователь» уточнила, что родители сбитой женщины согласны не заводить уголовное дело, но нужны деньги, номер телефона этих людей мне давать отказались. Мошенники попросили 10 тыс. долларов, но, когда поняли, что у нас таких денег сказали, что сначала можно дать часть.