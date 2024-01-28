В Казани в массовом ДТП на Ершова пострадала женщина

Вечером 27 января на пересечении улиц Николая Ершова и Искры произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей.
Водитель KIA SPORTAGE нарушил требование дорожного знака «Движение прямо или направо» и повернул налево. В результате — произошло столкновение с «Ладой Грантой», сообщает полк ДПС по Казани.
От удара отечественный автомобиль отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилями «Рено Логан» и «Лада XRAY». В аварии пострадала пассажирка «Рено Логан». Предварительно у нее диагностировали сотрясение головного мозга.
Ранее в Пестречинском районе Татарстана иномарка столкнулась с грузовиком.