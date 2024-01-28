В Воронеже из-за хакерских атак вновь возникли проблемы с безналичной оплатой проезда в части автобусов

В Воронеже в воскресенье, 28 января, продолжают устранять нарушения в работе терминалов в ряде городских маршруток. Об этом сообщил руководитель управления транспорта Максим Захаров.
Ошибки с безналичной оплатой возникают на отдельных терминалах муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс».
Напомним, сбои начались еще утром в субботу, 27 января. Из-за DDOS-атак на электронные сервисы ООО «Сбертройка» не удается установить связь с сервером.
Проблемы с терминалами могут быть в маршрутках, которые обслуживает «Воронежпассажиртранс». Речь идет об автобусах № 6, 8, 9КА, 9КС, 14, 15, 21, 32, 49, 52, 59, 63, 77, 78, 85 и 92, а также трех троллейбусов — № 7, 11, 99.