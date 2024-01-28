Нижегородка могла лишиться волос из-за безглютеновой диеты

Как отмечается, жительница Нижнего Новгорода решила похудеть при помощи безглютеновой диеты, однако нижегородка не знала о побочных эффектах. Трихолог Татьяна Варенова и эндокринолог-диетолог Дарья Беликина рассказали о том, что подобная диета исключает большое количество продукты, которые содержат витамин В. Именно эта группа витаминов участвует в жизненном цикле волос.