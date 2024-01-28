Автомобиль «Ауди» сбил несовершеннолетнего пешехода

— 27.01.2024 г. в 10 часов 05 минут, в г. Ростове-на-Дону, водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Ауди», двигался по ул. Курская со стороны ул. Мечникова в направлении ул. Зоологическая, в районе дома № 1/1 на ул. Курская, по предварительной информации, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2014 г.р., которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, с права на лево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.