Сбежавшего от врачей подростка ищут в Нижнем Тагиле

Его ищут сотрудники полиции.
Как рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское», маму мальчика лишили родительских прав, поэтому он находился в социальном учреждении. 26 января его повезли в больницу, откуда он и убежал.
Полицейские проверили все возможные места его нахождения. Искали его и по месту проживания в районе поселка Кирпичного. Но никто из местных жителей мальчика не видел.
Николай ростом 148 сантиметров, у него темные волосы. Был одет в черную куртку с желтыми вставками и черные спортивные штаны. На ногах — кроссовки, на голове — коричневая шапка.
Сообщить о местонахождении Николая можно по телефонам: (3435) 47−71−02 (дежурная часть отдела полиции № 18 МУ МВД «Нижнетагильское») или 02.
Как сообщалось ранее, в Среднеуральске ищут 14-летнего Илью Крюкова. Школьник пропал в пятницу, 26 января.