Детский паровозик сбил ребенка в екатеринбургском Парке Маяковского

По информации ГИБДД, ребенка с подозрением на травму головы и ноги доставили его детскую больницу № 9, врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.
«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры не только в отношении водителя, но и администрации парка», — сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге водитель Geely Tugella сбил 4-летнюю девочку на пешеходном переходе. Она упала со снегоката прямо под колеса машины.