Блогеру из Екатеринбурга, обвиняемой в мошенничестве, продлили ограничения

Ранее в отношении владельцев онлайн-магазина «Уланова-бюро» возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По версии следствия, жительница Екатеринбурга и ее супруг брали с клиентов предоплату за мобильные телефоны, косметику, бытовую технику
В декабре прошлого года Улановой запретили выходить из квартиры с десяти часов вечера до шести утра и общаться с потерпевшими. Ее мужа отправили под подписку о невыезде.
Правоохранители уточняют сумму ущерба и число потерпевших.