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Блогеру из Екатеринбурга, обвиняемой в мошенничестве, продлили ограничения

На Урале суд продлил до 1 мая 2024 года меру пресечения в виде запрета определенных действий бизнесмену и блогеру Екатерине Улановой, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в отношении владельцев онлайн-магазина «Уланова-бюро» возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По версии следствия, жительница Екатеринбурга и ее супруг брали с клиентов предоплату за мобильные телефоны, косметику, бытовую технику и т. д., однако оплаченные товары покупатели не получали.

В декабре прошлого года Улановой запретили выходить из квартиры с десяти часов вечера до шести утра и общаться с потерпевшими. Ее мужа отправили под подписку о невыезде.

Правоохранители уточняют сумму ущерба и число потерпевших.