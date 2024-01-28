Блогеру из Екатеринбурга, обвиняемой в мошенничестве, продлили ограничения

Ранее в отношении владельцев онлайн-магазина «Уланова-бюро» возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По версии следствия, жительница Екатеринбурга и ее супруг брали с клиентов предоплату за мобильные телефоны, косметику, бытовую технику и т. д. , однако оплаченные товары покупатели не получали.