Вайнеров, снявших видео с пропагандой домашнего насилия, посадили на 15 суток

27 января Шайхантахурский районный суд города Ташкента рассмотрел дело граждан, которые подготовили и опубликовали видеоролик с избиением женщины. Авторы видеоролика — 32-летний Ш. О. и 31-летний Р. А., уроженцы Ташкента, сообщили в пресс-службе столичных судов.
На видеоролике видно, как женщина вернулась в дом отца после того, как она была избита мужем. Невестка попросила отца поговорить с зятем, отец сказал ей, что во всем виновата она сама, и чтобы «прижала язык». После этого он отправил ее обратно домой к мужу.
После критики в соцсетях блогеры публично извинились и признали, что видео нарушает закон о гендерном равенстве.
Согласно решению суда, Ш. О. и Р. А. признаны виновными в совершении правонарушений, предусмотренных следующими статьями Кодекса об административной ответственности:
- Статья 189−1 (Изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости);
- Статья 189−2 (Пропаганда дискриминации по признаку пола);
- Статья 194, ч. 1 (Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел);
- Статья 195 (Противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел).
Согласно приговору суда, каждый из них приговорен к 15 суткам административного ареста.