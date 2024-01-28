Вайнеров, снявших видео с пропагандой домашнего насилия, посадили на 15 суток

На видеоролике видно, как женщина вернулась в дом отца после того, как она была избита мужем. Невестка попросила отца поговорить с зятем, отец сказал ей, что во всем виновата она сама, и чтобы «прижала язык». После этого он отправил ее обратно домой к мужу.