Обрушение дома в Ростове-на-Дону может продолжиться

«Да, может продолжаться обрушение, не исключено. Эта часть крайне неустойчива, нестабильна, то есть вполне возможно дальнейшее обрушение», — рассказал представитель администрации Ростова-на-Дону.
Собеседник агентства находился на месте происшествия, оценивая состояние здания. По его словам, власти будут предпринимать необходимые меры по расширению площади безопасности.
«Мы будем расширять сейчас площадь безопасности», — сказал он, уточнив, что оцепление вокруг дома в ближайшее время снимать не будут, подходы к зданию будут перекрыты.
В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек, никто не пострадал. Примерно в 9.20 мск в воскресение полностью обрушился первый подъезд дома.
Как уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне. Он сообщил, что здание оцеплено, представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд, написал глава региона в своем Telegram-канале.
Более 50 человек находятся в пункте временного размещения после ЧП в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.