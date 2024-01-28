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Омскому «Мимино» могут ужесточить приговор

Дело Вадима Остапова, также известного, как «Мимино из Азово», будет рассматривать Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Как следует из информации, опубликованной на сайте суда, процесс назначен на 8 февраля этого года.

Напомним, ранее Вадима Остапова за убийство приговорили сначала к 12 годам лишения свободы. Затем срок сократили до 9 лет. После рассмотрения апелляции срок увеличился до девяти с половиной лет. Теперь же прокуратура намерена обжаловать и этот приговор.

Само преступление произошло в 2019 году. Остапов, который стал известен тем, что бесплатно возил сельских жителей в Омск, заподозрил коллегу в связи со своей супругой. Мужчина укоротил охотничий обрез и взял его с собой в машину. После выезда на трассу он выстрелил в коллегу, который был за рулём. Тот скончался на месте.