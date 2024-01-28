Омскому «Мимино» могут ужесточить приговор

Само преступление произошло в 2019 году. Остапов, который стал известен тем, что бесплатно возил сельских жителей в Омск, заподозрил коллегу в связи со своей супругой. Мужчина укоротил охотничий обрез и взял его с собой в машину. После выезда на трассу он выстрелил в коллегу, который был за рулём. Тот скончался на месте.