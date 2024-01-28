Съезд с Садового Кольца на 1-ю Брестскую улицу перекрыли в связи с пожаром в Театре сатиры. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
В департаменте уточнили, что ограничения будут действовать на время работы оперативных и экстренных служб.
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Съезд с Садового Кольца на 1-ю Брестскую улицу перекрыли в связи с пожаром в Театре сатиры. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
В департаменте уточнили, что ограничения будут действовать на время работы оперативных и экстренных служб.