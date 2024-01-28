На Южном Урале при пожаре на базе отдыха пострадали четыре человека

По информации официального Telegram-канала регионального управления МЧС России, при пожаре пострадало четыре человека, включая девочку 2013 года рождения. Все они доставлены в больницу с ожогами. Согласно предварительным сведениям, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при обращении с газовом баллоном.