Сбежал из больницы в Кишинёве через окно, чтобы умереть: Тело мужчины нашли через 15 дней, когда растаял снег

63-летний пациент больницы Святой Троицы на Рышкановке сбежал из больницы через окно и его тело нашли через 15 дней, после того, как растаял снег. В связи с этим случаем администрация больницы опубликовала заявление.
Палата находится на первом этаже, а окно — на высоте 1,2 м от земли, рассказали в больнице. При этом медперсонал пытался удержать пациента, но это ему не удалось.
В соответствии с процедурой, об этом немедленно оповестили полицию, которая прибыла своевременно. Вместе с медицинским персоналом полицейские начали поиски пациента, но нашли только через 15 дней в скрытом, не занесенном снегом месте.
На странице медучреждения говорится следующее:
Больной, находящийся на 3-м дне госпитализации, в 16:40 был замечен медицинским персоналом, выходящим из палаты через окно, которое он открыл самостоятельно. Уточняем, во избежание ошибочных манипуляций журналистов о том, что «пациент упал и оказался под снегом», что палата находится на 1 этаже, с окном на высоте 1,2 м от земли.
Дальше последовала процедура оповещения полиции и родственников, которые также присоединились к поискам больного, получив доступ на территорию учреждения.
К сожалению, человека нашли только через 15 дней в укромном месте, спрятанным и не засыпанным снегом. Полиция выясняет подробности инцидента.