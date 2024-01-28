Сбежал из больницы в Кишинёве через окно, чтобы умереть: Тело мужчины нашли через 15 дней, когда растаял снег

Больной, находящийся на 3-м дне госпитализации, в 16:40 был замечен медицинским персоналом, выходящим из палаты через окно, которое он открыл самостоятельно. Уточняем, во избежание ошибочных манипуляций журналистов о том, что «пациент упал и оказался под снегом», что палата находится на 1 этаже, с окном на высоте 1,2 м от земли.