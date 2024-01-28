В ДТП в Пермском крае пострадали пятеро подростков

ПЕРМЬ, 28 янв — РИА Новости. Автомобиль Lada, уходя от столкновения с иномаркой, врезался на перекрёстке в группу пешеходов в пермских Березниках, в результате пострадали пятеро подростков, один из них госпитализирован, сообщает краевая полиция.