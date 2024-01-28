В ДТП в Пермском крае пострадали пятеро подростков

ПЕРМЬ, 28 янв — РИА Новости. Автомобиль Lada, уходя от столкновения с иномаркой, врезался на перекрёстке в группу пешеходов в пермских Березниках, в результате пострадали пятеро подростков, один из них госпитализирован, сообщает краевая полиция.
По данным ведомства, в субботу вечером на перекрёстке улиц Ломоносова и Юбилейная в пермских Березниках автомобиль Lada Vesta, уходя от столкновения с Renault Logan, сбил стоявших на тротуаре пешеходов. В результате пострадали пятеро подростков.
«Пострадали девочки 2007 и 2009 годов рождения, одна из них была госпитализирована, второй назначено амбулаторное лечение. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП», — говорится в сообщении.
Уточняется, что еще троим пострадавшим 2009 и 2008 годов рождения оказана разовая медицинская помощь.