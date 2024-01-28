В Волгограде под суд отправили экс-главу департамента городского хозяйства

В Ворошиловском районном суде Волгограда рассматривают уголовное дело в отношении бывшего руководителя департамента городского хозяйства Виталия Земцова. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на райсуд, материалы поступили 25 декабря 2023 года, а заседание назначено на 31 января.