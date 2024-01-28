На Кубани опубликовано оперативное видео с места ДТП, где погибли пять человек

По факту аварии возбуждено уголовное, на месте происшествия сейчас работают следователи.
Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье произошла авария между рейсовым автобусом «Москва-Нальчик» и грузовым автомобилем Hyundai, в результате которой погибли пять человек — два пассажира и водитель автобуса, а также пассажир и водитель грузовика. Девять человек, среди которых двое детей, получили травмы и были госпитализированы.
По предварительным данным, причиной столкновения стало то, что водитель автобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу.
СК завел дело по факту ДТП с автобусом на Кубани, где погибли 5 человек.