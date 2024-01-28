Повесил взрывчатку на машину. Ревнивец пытался подорвать любовника экс-супруги на Кубани

65 летний житель Кубани обезумел, когда узнал, что у бывшей жены появился ухажер. Он выследил мужчину и пытался подорвать его в собственной машине. О взрыве сообщил пострадавший, который отделался испугом, 27 января.
"Местный житель обратился в полицию и пояснил, что в момент начала движения его автомобиля произошел хлопок, похожий на взрыв, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Горе-диверсант изготовил самодельную взрывчатку, но ее мощность оказалось совсем маленькой. К счастью, мужчина не пострадал, машина также повреждений не получила.
«Полицейские изъяли элементы самодельного устройства и направили на экспертизу. Личность дебошира установлена, 65-летний подозреваемый задержан, он сознался в содеянном и пояснил, что самостоятельно изготовил устройство и установил на автомобиль сожителя бывшей супруги из ревности», — добавили в региональном МВД.
В настоящее время на ревнивца завели дело по статье «Хулиганство», ему грозит восемь лет тюрьмы. Расследование продолжается, все обстоятельства случившегося выясняются.
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