Повесил взрывчатку на машину. Ревнивец пытался подорвать любовника экс-супруги на Кубани

«Полицейские изъяли элементы самодельного устройства и направили на экспертизу. Личность дебошира установлена, 65-летний подозреваемый задержан, он сознался в содеянном и пояснил, что самостоятельно изготовил устройство и установил на автомобиль сожителя бывшей супруги из ревности», — добавили в региональном МВД.