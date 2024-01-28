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Что известно о пожаре в Театре сатиры

В Московском академическом театре Сатиры на Триумфальной площади произошел пожар. Из здания эвакуировали 50 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

ТАСС собрал основую информацию о происшествии.

Что произошло

Пожар в Театре сатиры начался около 11:00 мск, за час до начала первого спектакля.

На момент прибытия первых пожарных шел дым из-под кровли.

По данным МЧС России, площадь пожара составляет 250 кв. м. При этом в оперативных службах в свою очередь сообщили, что площадь пожара выросла до 350 кв. м.

На месте работают 76 пожарных, задействована 21 единица техники, дополнительные силы спасателей и расчеты пожарных вскрывают крышу здания.

Тушение пожара осложняет ограниченный подъезд к зданию. Движение по Садовому кольцу в районе театра осложнено, образовалась пробка.

Из здания эвакуировали 50 человек.

В столичной прокуратуре подчеркнули, что информация о пострадавших не поступала. Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании театра. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев.

Причины пожара

В оперативных службах ТАСС сообщили, что, предварительно, причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности при ремонтных работах.

По словам собеседника агентства, часть здания театра находится на реконструкции, там велись ремонтно-строительные работы: недавно был ремонт купола театра, меняли кровлю.

Реакция театра

Театр Сатиры отменил ближайший спектакль.

При этом в театре указали, что ситуация с пожаром находится под контролем.

О здании театра

Мэр Москвы Сергей Собянин в декабре 2023 года сообщал, что капитальный ремонт фасада и купола в Театре сатиры выполнен на 80%.

По данным Мосгорнаследия, здание театра не является объектом культурного наследия.

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