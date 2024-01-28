Что известно о пожаре в Театре сатиры

ТАСС собрал основую информацию о происшествии.
Что произошло
Пожар в Театре сатиры начался около 11:00 мск, за час до начала первого спектакля.
На момент прибытия первых пожарных шел дым из-под кровли.
На месте работают 76 пожарных, задействована 21 единица техники, дополнительные силы спасателей и расчеты пожарных вскрывают крышу здания.
Тушение пожара осложняет ограниченный подъезд к зданию. Движение по Садовому кольцу в районе театра осложнено, образовалась пробка.
Из здания эвакуировали 50 человек.
В столичной прокуратуре подчеркнули, что информация о пострадавших не поступала. Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании театра. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев.
Причины пожара
В оперативных службах ТАСС сообщили, что, предварительно, причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности при ремонтных работах.
По словам собеседника агентства, часть здания театра находится на реконструкции, там велись ремонтно-строительные работы: недавно был ремонт купола театра, меняли кровлю.
Реакция театра
Театр Сатиры отменил ближайший спектакль.
При этом в театре указали, что ситуация с пожаром находится под контролем.
О здании театра
Мэр Москвы Сергей Собянин в декабре 2023 года сообщал, что капитальный ремонт фасада и купола в Театре сатиры выполнен на 80%.
По данным Мосгорнаследия, здание театра не является объектом культурного наследия.