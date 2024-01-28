В Лувре активисты облили супом стенд с «Моной Лизой»

В 1974 году, когда работа да Винчи выставлялась в Токийском национальном музее, ее обрызгали краской из баллончика, однако работу удалось восстановить. До этого в 1956 году было совершено еще два нападения: в первом случае мужчина облил ее кислотой, повредив нижнюю часть полотна, а во втором — художник из Боливии бросил в нее камень, нанеся легкий ущерб.