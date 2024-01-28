В Лувре активисты облили супом стенд с «Моной Лизой»

Согласно кадрам с инцидентом, опубликованным агентством видеоинформации CLPRESS, две женщины в футболках с надписями Riposte Alimentaire («Продовольственный ответ») облили защитное стекло, закрывающее картину, коричнево-желтой субстанцией. Затем они начали выкрикивать лозунги о праве на пропитание, о том, что французская «сельскохозяйственная система больна», а каждый третий француз пропускает приемы пищи. Их акцию прервали сотрудники Лувра, которые закрыли тканевыми экранами пространство перед стендом и попросили посетителей покинуть зал.
Agence France-Presse приводит выдержки из распространенного группой активистов заявления о «французской кампании гражданского сопротивления, цель которой — радикальные социальные и климатические изменения». Обливание супом картины «Мона Лиза» представлено как «начало кампании гражданского сопротивления с четким требованием, которое выгодно всем: социальная безопасность для устойчивых продуктов питания».
«Джоконда» на протяжении последних 20 лет неоднократно подвергалась нападениям вандалов. В 2009 году турист бросил в картину чашку чая, разбив тогда еще обычное стекло, после чего был установлен бронированный экран. В мае 2022 года 24-летний посетитель музея бросил в картину кусок кремового торта и размазал его по бронестеклу. Свой поступок он объяснил желанием привлечь внимание к «состоянию планеты».
В 1974 году, когда работа да Винчи выставлялась в Токийском национальном музее, ее обрызгали краской из баллончика, однако работу удалось восстановить. До этого в 1956 году было совершено еще два нападения: в первом случае мужчина облил ее кислотой, повредив нижнюю часть полотна, а во втором — художник из Боливии бросил в нее камень, нанеся легкий ущерб.