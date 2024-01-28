Крыша многоэтажного дома обрушилась в Петропавловске

«Последние дни в городе выдались снежными, выпало вдвое больше осадков. Сегодня из-за скопившегося снега и наледи в доме по ул. Абая, 84 произошло частичное обрушение крыши. Стоит отметить, что ремонт кровли здесь никогда не делали. На данный момент службы обследуют крышу дома. После совместно с жильцами будем принимать общее решение по дальнейшему восстановлению».