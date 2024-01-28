В Брянской области сбили украинский беспилотник

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО министерства обороны», — написал он.
Глава региона уточнил, что при инциденте никто не пострадал.
Богомаз добавил, что осколками уничтоженного беспилотника частично повреждена штукатурка жилого дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.
В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.