Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Брянской области сбили украинский беспилотник

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Над Унечским районом в Брянской области уничтожили украинский беспилотник, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО министерства обороны», — написал он.

Глава региона уточнил, что при инциденте никто не пострадал.

Богомаз добавил, что осколками уничтоженного беспилотника частично повреждена штукатурка жилого дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.

В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.