В Стамбуле при нападении на католическую церковь погиб человек

Нападение произошло около 11.40, во время службы в церкви Санта-Мария в районе Сарыер в северной части Стамбула, уточнил министр.
«На него напали двое людей в масках, и, к сожалению, он погиб. Начато масштабное расследование по данному факту, идут поиски злоумышленников. Мы решительно осуждаем это гнусное нападение», — написал он.
После случившегося на место происшествия выехало множество полицейских и бригад скорой помощи, пишет Milliyet. Есть информация о пострадавших, их количество не уточняется. Территория вокруг церкви оцеплена, журналистов на место происшествия не допускают, отмечает издание.