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В Стамбуле при нападении на католическую церковь погиб человек

В результате вооруженного нападения на католическую церковь в Стамбуле погиб один человек, сообщил в соцсети X (бывший Twitter) министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Нападение произошло около 11.40, во время службы в церкви Санта-Мария в районе Сарыер в северной части Стамбула, уточнил министр.

«На него напали двое людей в масках, и, к сожалению, он погиб. Начато масштабное расследование по данному факту, идут поиски злоумышленников. Мы решительно осуждаем это гнусное нападение», — написал он.

После случившегося на место происшествия выехало множество полицейских и бригад скорой помощи, пишет Milliyet. Есть информация о пострадавших, их количество не уточняется. Территория вокруг церкви оцеплена, журналистов на место происшествия не допускают, отмечает издание.