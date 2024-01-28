Силовики задержали мужчину после стрельбы в центре Краснодара

Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По информации ведомства, 27 января в полицию поступило сообщение о стрельбе в центре Краснодара. По предварительным данным, неизвестный произвел несколько выстрелов из предмета похожего на пистолет в направлении мужчины. Пострадавший получил необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.
«Сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции совместно с коллегами из УФСБ, при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии, задержали 39-летнего подозреваемого по месту жительства в Динском районе», — говорится в сообщении ведомства.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Сейчас заключен под стражу.