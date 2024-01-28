Силовики задержали мужчину после стрельбы в центре Краснодара

По информации ведомства, 27 января в полицию поступило сообщение о стрельбе в центре Краснодара. По предварительным данным, неизвестный произвел несколько выстрелов из предмета похожего на пистолет в направлении мужчины. Пострадавший получил необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.