Крыша многоэтажки обрушилась в Петропавловске

Аким отметил, что в последние дни в городе выдались снежными, выпало вдвое больше осадков..
«Сегодня из-за скопившегося снега и наледи в доме по улице Абая, 84 произошло частичное обрушение крыши. Стоит отметить, что ремонт кровли здесь никогда не делали. На данный момент службы обследуют крышу дома. После совместно с жильцами будем принимать общее решение по дальнейшему восстановлению», — написал аким.
Он также отметил, что основная часть многоквартирных жилых домов в Петропавловске — 80-х годов постройки. Ремонт там не делался по сей день и нет должного внимания со стороны собственников.
«Поэтому обращаюсь к председателям ОСИ/КСК, жильцам жилых домов, во избежание аварийных ситуаций на кровле домов, необходимо своевременно проводить очистку крыши от снега и наледи», — попросил Серик Мухамедиев.